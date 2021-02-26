Синоптики предупредили об аномальной погоде в большинстве регионов России

Ожидаются как оттепели, так и заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что начало марта в России ожидается аномальным.

"Практически на всей азиатской территории март начнется с аномально холодной погоды, исключением станет юго-запад Сибири и юг Красноярского края", - цитирует слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд уточнил, что наиболее холодная погода сосредоточится в центре и на севере Красноярского края, на Урале и в Тюмени. Ожидается отклонение от нормы на минус 6-12 градусов.

При этом в европейской части страны, напротив, прогнозируют аномальное тепло. Периоды тепла и мороза, подчеркнул Вильфанд, будут чередоваться в течение всего первого месяца весны. Возможны как оттепель до плюс 10 градусов, так и похолодание до минус 15-ти.

Из-за аномального количества снега, заключил синоптик, очень теплого месяца ожидать не стоит.

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