ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптики предупредили об аномальной погоде в большинстве регионов России

07:52
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Ожидаются как оттепели, так и заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что начало марта в России ожидается аномальным.

Метели и рекордная оттепель: какая погода ждет россиян
Москвичей просят отказаться от личного транспорта после резкой смены погоды

"Практически на всей азиатской территории март начнется с аномально холодной погоды, исключением станет юго-запад Сибири и юг Красноярского края", - цитирует слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд уточнил, что наиболее холодная погода сосредоточится в центре и на севере Красноярского края, на Урале и в Тюмени. Ожидается отклонение от нормы на минус 6-12 градусов.

При этом в европейской части страны, напротив, прогнозируют аномальное тепло. Периоды тепла и мороза, подчеркнул Вильфанд, будут чередоваться в течение всего первого месяца весны. Возможны как оттепель до плюс 10 градусов, так и похолодание до минус 15-ти.

Из-за аномального количества снега, заключил синоптик, очень теплого месяца ожидать не стоит.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Синоптики предупредили об аномальной погоде в большинстве регионов России
Синоптики предупредили об аномальной погоде в большинстве регионов России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.