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Средний размер ипотеки обновил исторический максимум

08:42
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Это произошло в январе 2021-го

Согласно данным бюро кредитных историй "Эквифакс", на которые ссылается РИА "Новости", средний размер ипотечного кредита в России установил рекорд на фоне роста цен на недвижимость.

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В январе 2021-го, сказано в исследовании, средний "чек" вырос на 1,7% и достиг трех миллионов четырех тысяч рублей.

Как объяснил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин, динамика связана с ростом стоимости недвижимости, в связи с чем заемщику необходим кредит на большую сумму.

Опасений рост пока не вызывает, уточнил эксперт. По его словам, в будущем средняя сумма ипотеки будет увеличиваться от 7% в год.

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