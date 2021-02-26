Президент Союза архитекторов предложил вернуть фонтан на Лубянскую площадь

Этому месту в Москве необходима архитектурная доминанта, уверен Николай Шумаков

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили вопрос об установке памятника на Лубянской площади в Москве. Какие мотивы побудили специалистов поднять эту тему? Почему за последние 30 лет не появилось других решений о заполнении пустующего пространства? Потребует ли установка того или иного монумента дополнительных работ по благоустройству площади и реорганизации движения транспорта? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

"Мое предложение – вернуть фонтан (работы Ивана Витали). Он сейчас находится в Нескучном саду. Возврат фонтана на Лубянскую площадь – как раз то, что нам нужно сейчас. Но вопроса такого в голосовании нет: или Невский, или Дзержинский", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео:

В Москве продолжается голосование по вопросу об установке памятника в центре Лубянской площади. Опрос проводится на портале "Активный гражданин". На обсуждение вынесены два варианта: вернуть памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который был убран с площади после путча 1991 года, или воздвигнуть монумент Александру Невскому. В этом году исполняется 800 лет со дня рождения национального героя. Непобедимого полководца, дипломата, защитника рубежей страны. Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью в лике чудотворца.

Участие в голосовании по монументу на Лубянке приняли уже более 190 тысяч человек. Пока голоса между великим князем и железным Феликсом распределились примерно поровну. Опрос продлится до 5 марта.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что установка фонтана на месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре Москвы технически невозможна. "Можно сказать сразу, что такой технической возможности там сегодня нет. Специалисты доказывают, что мы не можем разместить там фонтан", - сказал Бирюков.

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