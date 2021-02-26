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Разведка Нидерландов рассказала о ловле хакеров из России и Китая

08:43
  • пятница
  • 26 февраля 2021

По словам главы службы разведки, преступников находят ежедневно

Ловят и ловят, буквально каждый день, а им конца нет. Это про русских хакеров. Нидерланды, немного отставшие от тренда, решили напомнить о себе и о том, что и у них есть секреты, которые интересны русским.

"Ежедневно мы ловим хакеров как из Китая, так и из России, взламывающих компьютеры компаний и учебных заведений", - заявил глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом в интервью Vu Magazine.

Пойманных хакеров глава разведки предъявить не смог, как и привести примеров кибератак. Но галочку поставил – Голландия теперь не хуже Америки, которая, как известно, в охоте на русских и китайских хакеров задает тон.

Всем Соединенным Штатам и их друзьям известно, Дональда Трампа президентом сделали русские хакеры. Хотя выбирала его не наша Служба внешней разведки, а простые американцы. Трамп ушел, а русские не унимаются. Теперь официальные лица, а вслед за ними президент Microsoft Брэд Смит заявили, что у них есть доказательства злодейств, которые совершают наши хакеры, якобы атакующие Госдепартамент, Агентство национальной безопасности и крупные компании, выкачивая ценные разведданные. Правда, люди, профессионально занимающиеся в США системами безопасности, только руками разводят.

"Я знаю, правительство говорило о том, что Россия является одной из ответственных за атаку сторон. Что касается нас, нам нечего добавить, чтобы подтвердить это или опровергнуть", - сообщил Джордж Курц, гендиректор работающей в сфере информационной безопасности компании CrowdStrike.

Ну что, что доказательств нет? А это чем не доказательства? Русские хакеры превратились в мем мирового масштаба. Когда-то были медведи, купола и балалайки: это был экспортный вариант СССР. Теперь: нефть, кремлевские звезды, ракеты, танки, снега, тайга и самые красивые девушки. Медведи никуда не делись. К ним добавились русские хакеры.

Да, Украину чуть не забыли! Чуть не обидели, всех взламывают, а их нет? Служба Национальной безопасности и обороны Украины не без гордости объявила – имела место  кибератака "российских хакеров" на систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти Украины. Пытались украсть важные документы. Атаку отбили. Теперь не хуже других. И кого-то волнует, что доказательств нет, пойманных хакеров нет и в действительности все не так, как на самом деле?

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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