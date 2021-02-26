Стало известно, сколько россиян готовы сделать прививку от COVID-19

В России проходит массовая вакцинация от коронавируса
Каждый десятый россиянин согласен вакцинироваться от коронавирусной инфекции, еще 19% скорее не против сделать прививку, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.
При этом 30% скорее не готовы вакцинироваться, а 41% опрошенных вообще не собираются делать прививку от COVID-19. Половина респондентов, отказавшихся от вакцины, заявили, что никакие обстоятельства не смогут поменять их решение, 8% хотят получить гарантии безопасности препарата, 2% ожидают выхода в гражданский оборот новых вакцин, а 1% согласен вакцинироваться только в случае выезда за границу.
Среди мужчин, которые еще не успели сделать прививку, готовы вакцинироваться 32% опрошенных, а среди женщин – каждая четвертая. Больше всего готовых к вакцинации россиян в возрастной группе от 45 лет и старше – 39%, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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