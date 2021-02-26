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Улицы Москвы затопило после резкого потепления

09:06
  • пятница
  • 26 февраля 2021

В городе дежурят более 300 аварийных бригад

В центр России пришла оттепель. В Москве - настоящий потоп. На улицах, где ещё не успели убрать сугробы после сильной метели, потекли настоящие реки. Не только пешеходы, но и автомобили тонут в глубоких лужах.

В городе дежурят более трёхсот аварийных бригад. Они в том числе расчищают решётки ливневой канализации, чтобы избежать подтоплений. Сегодня днём снег продолжит таять -  ожидается до плюс 5 градусов, но уже ночью столбики термометров могут опуститься ниже нуля, передает "ТВ Центр".

В Алтайском крае перекрыто несколько участков федеральной трассы К-18. В регионе - метель, сильный боковой ветер и практически нулевая видимость.

На Южном Урале к уборке дорог после небывалого снегопада привлечены военные. Они помогают коммунальщикам  расчищать дороги, связывающие небольшие населённые пункты с районными центрами.  За 4 дня намело сугробы высотой до трёх метров.

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