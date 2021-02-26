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Российские дипломаты вернулись домой из КНДР, толкая дрезину

09:13
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Границы Северной Кореи закрыты уже больше года и пассажирское сообщение прекращено

Восемь российских дипломатов вместе с семьями вернулись на родину из Северной Кореи. Правда, из-за отсутствия  транспортного сообщения между странами их путь стал долгим и непростым.

Небыстрая, но надёжная дрезина помогла сотрудникам посольства оказаться в России. Сначала им пришлось ехать 32 часа на поезде, потом добираться до приграничного района на автобусе. Чтобы преодолеть последний километр по рельсам, дипломаты и члены их семей погрузили вещи на дрезину с ручным приводом и сами толкали её до границы. На российской  стороне их уже ждал автобус, передает "ТВ Центр".

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