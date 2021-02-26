Число отравившихся в Каспийске превысило 30 человек

Среди госпитализированных - 20 детей

Управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщило, что количество отравившихся в Каспийске возросло до 33. Прежде поступала информация о 29 обращениях в больницу с симптомами кишечной инфекции.

Госпитализированы 22 человека, в том числе 20 детей.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на источник, причиной стала загрязненная вода из системы водоснабжения города. Следственный комитет возбудил по факту массового отравления уголовное дело, также в ситуации разбирается прокуратура.

Согласно результатам предварительных исследований, в трех анализах больных нашли дизентерию, в четырех - РНК ротавируса.

В Роспотребнадзоре добавили, что две пробы воды не отвечают требованиям по вирусологическим показателям, 12 - по санитарно-химическим.

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