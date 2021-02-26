ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число отравившихся в Каспийске превысило 30 человек

08:47
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Среди госпитализированных - 20 детей

Управление Роспотребнадзора по Дагестану сообщило, что количество отравившихся в Каспийске возросло до 33. Прежде поступала информация о 29 обращениях в больницу с симптомами кишечной инфекции.

Новое отравление водой в Дагестане: пострадали десятки детей
В Керченском проливе из-за отравления эвакуируют судно

Госпитализированы 22 человека, в том числе 20 детей.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на источник, причиной стала загрязненная вода из системы водоснабжения города. Следственный комитет возбудил по факту массового отравления уголовное дело, также в ситуации разбирается прокуратура.

Согласно результатам предварительных исследований, в трех анализах больных нашли дизентерию, в четырех - РНК ротавируса.

В Роспотребнадзоре добавили, что две пробы воды не отвечают требованиям по вирусологическим показателям, 12 - по санитарно-химическим.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.