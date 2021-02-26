Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о зарплатах российских актеров

Заработки в кино существенно выше, чем в театрах

Известная по сериалу "Воронины" актриса Екатерина Волкова раскрыла у себя в Instagram некоторые детали заработков российских артистов.

Так, она рассказала, что имеющий невысокую узнаваемость актер театра получает за один спектакль 5-12 тысяч рублей, его более популярный коллега - 25-30 тысяч. Во время пандемии, уточнила актриса, указанные суммы сократились на 25% ввиду того, что залы заполнялись лишь на четверть.

Что касается кино, то снимающийся там начинающий актер за смену получает 3-7 тысячи рублей, узнаваемый - 15-25 тысяч рублей и выше. Звезда может рассчитывать на 50-100 тысяч рублей, мега-звезда - на 150-250 тысяч.

В этой сфере заработок сильно зависит от бюджета проекта, режиссера, объема роли и материала, отметила Волкова.

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