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Псаки вновь оконфузилась и не смогла выговорить название Минздрава США

09:02
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Представительнице Белого дома пришлось использовать аббревиатуру

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в очередной раз оконфузилась в ходе пресс-конференции. Представитель американского президента не смогла выговорить название Минздрава страны.

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При ответе на вопрос журналиста Псаки пришлось упомянуть труднопроизносимое ведомство (Health and Human Services). Дважды она попыталась выговорить его полное название, однако так и не справилась, после чего попросила прощение и назвала аббревиатуру ведомства, передает РИА Новости.

Джен Псаки ранее уже неоднократно становилась объектом насмешек и критики из-за множества оговорок и неточностей при обсуждении вопросов мировой политики. Самыми знаменитыми высказываниями стали слова про поступающий из Европы через Украину в Россию газ, угрозы отправить американский флот к берегам Белоруссии и частые обещания "уточнить в офисе".

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