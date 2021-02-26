Псаки вновь оконфузилась и не смогла выговорить название Минздрава США

Представительнице Белого дома пришлось использовать аббревиатуру

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в очередной раз оконфузилась в ходе пресс-конференции. Представитель американского президента не смогла выговорить название Минздрава страны.

При ответе на вопрос журналиста Псаки пришлось упомянуть труднопроизносимое ведомство (Health and Human Services). Дважды она попыталась выговорить его полное название, однако так и не справилась, после чего попросила прощение и назвала аббревиатуру ведомства, передает РИА Новости.

Джен Псаки ранее уже неоднократно становилась объектом насмешек и критики из-за множества оговорок и неточностей при обсуждении вопросов мировой политики. Самыми знаменитыми высказываниями стали слова про поступающий из Европы через Украину в Россию газ, угрозы отправить американский флот к берегам Белоруссии и частые обещания "уточнить в офисе".

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