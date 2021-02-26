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"Может привести к эскалации": в Совфеде отреагировали на удар США по Сирии

08:51
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Штаты атаковали по прямому приказу Джо Байдена

В пятницу стало известно, что по приказу президента Джо Байдена Соединенные Штаты нанесли авиаудар по Сирии - под огонь попало здание, связанное с проиранским ополчением, которое поддерживает Дамаск. Ситуацию прокомментировали в Совете Федерации России.

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"Это совершенно неправомерно, поскольку речь идет о бомбежке территории суверенного государства", - цитирует РИА "Новости" заявление зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова.

Он добавил, что Сирия имеет полное право обратиться после случившегося в Совет безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию. Произошедшее, подчеркнул Джабаров, очень опасно и "может привести к эскалации" в регионе.

Безрассудные действия Вашингтона, считает сенатор, чреваты "огромным конфликтом". Американцам следует быть аккуратными с подобными действиям, заключил зампред комитета Совфеда, так как САР обладает в том числе установками С-300.

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