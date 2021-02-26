Стало известно о состоянии избитого музыканта "Машины времени"

Ему потребуется операция

Неизвестные напали в Москве на музыканта Алексадра Дитковского - участника групп "Машина времени" и "Квартал". Преступников, пишет РИА "Новости", было пятеро. Сейчас их ищут, подано заявление в полицию.

Сам Дитковский рассказал о случившемся "Пятому каналу". По словам музыканта, у него перелом лицевой кости со смещением, потребуется операция. Пока что он остается в больнице.

"Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили", - вспомнил Дитковский.

Он добавил, что пытался дать нападавшим отпор, но те взяли числом.

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