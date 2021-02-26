Климатолог раскрыл причину зимних холодов

В этом году зима оказалась холоднее, чем в предыдущих

Уходящая зима не стала слишком морозной, однако россиянам она показалась значительно холоднее, чем есть на самом деле, заявил климатолог Алексей Кокорин.

По его словам, если сравнивать температуры со средними температурными значениями, то зима выдалась стандартной. При этом многим россиянам эта зима запомнилась как морозная и снежная.

"Всемирная метеорологическая организация и Росгидромет отсчитывают средние показатели температуры с 1961 по 1990 год. Тогда было существенно холоднее. Та зима, которая сейчас заканчивается, в те показатели укладывается. Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта кажется нам особенно холодной, хотя ничего особенного не было", - отметил специалист.

Он подчеркнул, что влияние человека на природу приводит к общему повышению зимних температур, передает Радио Sputnik. Кокорин добавил, что парниковый эффект из-за сжигания ископаемого топлива усилился на 5%. На фоне этого создался дисбаланс.

"Стало меньше средних зим, но больше достаточно холодных или достаточно теплых. Толчок дает раскачку системы", - резюмировал эксперт.

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