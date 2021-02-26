ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Климатолог раскрыл причину зимних холодов

09:43
  • пятница
  • 26 февраля 2021

В этом году зима оказалась холоднее, чем в предыдущих

Уходящая зима не стала слишком морозной, однако россиянам она показалась значительно холоднее, чем есть на самом деле, заявил климатолог Алексей Кокорин.

Вильфанд предупредил о морозах в марте
Москвичей предупредили о приближении "барической пилы"

По его словам, если сравнивать температуры со средними температурными значениями, то зима выдалась стандартной. При этом многим россиянам эта зима запомнилась как морозная и снежная.

"Всемирная метеорологическая организация и Росгидромет отсчитывают средние показатели температуры с 1961 по 1990 год. Тогда было существенно холоднее. Та зима, которая сейчас заканчивается, в те показатели укладывается. Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта кажется нам особенно холодной, хотя ничего особенного не было", - отметил специалист.

Он подчеркнул, что влияние человека на природу приводит к общему повышению зимних температур, передает Радио Sputnik. Кокорин добавил, что парниковый эффект из-за сжигания ископаемого топлива усилился на 5%. На фоне этого создался дисбаланс.

"Стало меньше средних зим, но больше достаточно холодных или достаточно теплых. Толчок дает раскачку системы", - резюмировал эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Морозная погода
Морозная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.