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Леди Гага выкупит своих собак у грабителей за полмиллиона долларов

10:14
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Двух французских бульдогов украли у помощника знаменитости во время прогулки

Полмиллиона долларов. Именно такое внушительное вознаграждение объявила американская певица Леди Гага за возвращение её похищенных собак, передает "ТВ Центр".

Двух французских бульдогов по кличке Коджи и Густав украли у помощника знаменитости во время прогулки. В мужчину выпустили несколько пуль. Он ранен. И все это произошло в Голливуде.

Третья собака смогла убежать, её уже вернули домой. Сама хозяйка сейчас в Риме на съёмках. По предварительным данным, похитители - двое темнокожих мужчин. Они скрылись на машине белого цвета. Мотивы преступников неизвестны.

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