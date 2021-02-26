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ФБР предложило 250 тысяч долларов за сведения о россиянине

09:37
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Тот якобы причастен ко вмешательству в американские выборы

За информацию, которая приведет к аресту россиянина Константина Килимника, ФБР предлагает вознаграждение в размере 250 тысяч долларов, передает "Интерфакс" со ссылкой на вашингтонское отделение бюро.

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Почти три года назад на арест Килимника выдали федеральный ордер. По мнению американских спецслужб, россиянин участвовал "в заговоре с целью воспрепятствования правосудию".

Как сообщает ФБР, тот был "связным с украинскими и российскими политиками и бизнесменами". Его считают участником якобы имевшего место российского вмешательства в президентские выборы в Штатах в 2016 году.

По данным ФБР, Килимник являлся деловым партнером экс-руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа и имел связи с российской разведкой.

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