Как накопить пенсию в сто тысяч рублей

О финансовом благосостоянии на пенсии лучше задумываться заранее

Инвестор, экономист и консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов России Сергей Кикевич дал совет, как накопить пенсию в 100 тысяч рублей. Он подчеркнул, что чем раньше начать откладывать сбережения, тем легче получится достичь поставленной цели.

Кикевич рекомендовал не полагаться на депозиты, а выбирать инвестиции. При этом стоит заранее продумать сроки, в которые будет формироваться капитал.

"Допустим, человек хочет выйти на пенсию через 20 лет. Придется учитывать доходы и расходы, которые у всех разные, и процент, под который будут вложены средства", - объяснил эксперт.

Он отметил, что для получения пенсии в 100 тысяч рублей придется накопить порядка 15 миллионов. При этом сумма, с которой начнутся инвестиции, может быть любой, даже тысяча рублей.

"Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках", - подчеркнул Кикевич.

Специалист отметил, что портфель необходимо пополнять регулярно, пусть даже на небольшие суммы. Если доход человека или семьи равен миллиону рублей в год, то на минимальные пенсионные накопления необходимо около восьми-десяти годовых расходов. Если начинать с нуля, то ежемесячно можно инвестировать около десяти тысяч рублей — например, под 15 процентов. За год сумма достигнет 120 тысяч рублей, а через 20 лет — 20 миллионов. Для начала лучше создать портфель, состоящий из акций, облигаций и золота. Такой "простой портфель" даст возможность за пять-пятнадцать лет накопить состояние. Также Кикевич предложил вкладываться в разные валюты, передает РИА Новости.

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