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Мужчина погиб при перестрелке в кафе в Ленинградской области

10:21
  • пятница
  • 26 февраля 2021

По данным СМИ, столкнулись две преступные группировки

В кафе города Шлиссельбург Ленинградской области произошла перестрелка в кафе, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.

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В результате инцидента от огнестрельных ранений скончался мужчина 1982 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном по сговору группой лиц, и незаконном обороте оружия.

СМИ пишут, что перестрелка случилась в кафе "Баку". Там якобы встретились две преступные группировки, завязалась массовая драка.

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