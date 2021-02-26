Мужчина погиб при перестрелке в кафе в Ленинградской области

По данным СМИ, столкнулись две преступные группировки

В кафе города Шлиссельбург Ленинградской области произошла перестрелка в кафе, передает РИА "Новости" со ссылкой на Следственный комитет.

В результате инцидента от огнестрельных ранений скончался мужчина 1982 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном по сговору группой лиц, и незаконном обороте оружия.

СМИ пишут, что перестрелка случилась в кафе "Баку". Там якобы встретились две преступные группировки, завязалась массовая драка.

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