В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

Предварительно, взорвался суши-бар
В Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного здания. Предварительно, взорвался суши-бар "Самурай", который располагался в жилом доме на Мещерском бульваре.
"В 09:13 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении управления МЧС по Нижегородской области.
Информации о пострадавших пока не поступало. На место направлена оперативная группа областного главка МЧС.
По словам очевидцев, спасатели начали эвакуировать жителей пострадавшего в результате взрыва дома.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"