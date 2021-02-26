В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

Предварительно, взорвался суши-бар

В Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного здания. Предварительно, взорвался суши-бар "Самурай", который располагался в жилом доме на Мещерском бульваре.

"В 09:13 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении управления МЧС по Нижегородской области.

Информации о пострадавших пока не поступало. На место направлена оперативная группа областного главка МЧС.

По словам очевидцев, спасатели начали эвакуировать жителей пострадавшего в результате взрыва дома.

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