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В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

09:49
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Предварительно, взорвался суши-бар

В Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного здания. Предварительно, взорвался суши-бар "Самурай", который располагался в жилом доме на Мещерском бульваре.

"В 09:13 мск поступило сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже девятиэтажного дома на Мещерском бульваре Канавинского района Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении управления МЧС по Нижегородской области.

Информации о пострадавших пока не поступало. На место направлена оперативная группа областного главка МЧС.

По словам очевидцев, спасатели начали эвакуировать жителей пострадавшего в результате взрыва дома.

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Взрыв газа в Нижнем Новгороде
Взрыв газа в Нижнем Новгороде
Взрыв газа
Взрыв газа
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