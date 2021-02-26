Роспотребнадзор сравнил ситуацию с COVID-19 в России и в мире

Появление сразу трех российских вакцин - повод для гордости, отметила Анна Попова

На открытии выставки, посвященной истории российского лидерства в области вирусологии, выступила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Часть своей речи она посвятила оценке нынешней ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России и мире.

"Процесс эпидемический, который сегодня демонстрирует хороший результат России по прохождению всего периода пандемического подъема, значительно лучше, чем в большинстве стран мира", - приводит слова Поповой РИА "Новости".

Подобное, уточнила глава ведомства, стало возможным, благодаря усилиям российских ученых и практиков.

По словам Поповой, появление у России сразу трех вакцин от COVID-19 - результат, которым можно гордиться.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора заявила, что новые штаммы инфекции в России не распространяются, были выявлены лишь единичные случаи.

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