В России за сутки выявили 11 086 новых заболевших коронавирусом

В Москве зафиксировано 1 336 случаев заболевания COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 11 086 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом за все время пандемии в стране выявлено 4 223 186 случаев, сообщили в оперативном штабе.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 15 722, до 3 783 386. Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 428. Всего от инфекции умерли 85 304 пациентов.

В Москве зарегистрировано 1 336 новых случаев заболевания коронавирусом. В Петербурге - 947.

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