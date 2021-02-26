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Умер актер Вячеслав Голоднов

10:25
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Он запомнился ролью в фильме "Ворошиловский стрелок"

В Калужском областном драматическом театре сообщили о смерти актера Вячеслава Голоднова, передает ТАСС. Артисту было 72 года.

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Причины смерти не уточняются.

Голоднов служил в Калужском драмтеатре с 2005 года. Он играл, в частности, в спектаклях "Если любишь - найди", "За двумя зайцами" и "Шоу для настоящих леди".

Кинозрителю актер запомнился ролью доминошника в ленте "Ворошиловский стрелок", снятой в Калуге.

Дата и время прощания с покойным будут объявлены позднее.

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