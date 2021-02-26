Умер актер Вячеслав Голоднов

Он запомнился ролью в фильме "Ворошиловский стрелок"
В Калужском областном драматическом театре сообщили о смерти актера Вячеслава Голоднова, передает ТАСС. Артисту было 72 года.
Причины смерти не уточняются.
Голоднов служил в Калужском драмтеатре с 2005 года. Он играл, в частности, в спектаклях "Если любишь - найди", "За двумя зайцами" и "Шоу для настоящих леди".
Кинозрителю актер запомнился ролью доминошника в ленте "Ворошиловский стрелок", снятой в Калуге.
Дата и время прощания с покойным будут объявлены позднее.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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