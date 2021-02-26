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Дава прокомментировал слухи об избиении Бузовой

10:47
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Певица заявила, что бывший возлюбленный поднимал на нее руку

Давид Манукян и Ольга Бузова расстались около месяца назад. Тогда девушка заявила, что блогер оскорблял ее, изменял и даже поднимал на нее руку. Дава решил прояснить ситуацию.

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Молодой человек решил обсудить ситуацию в прямом эфире в своем личном блоге. Он заявил, что после произошедшего разочаровался в любви. Также Манукян выразил удивление, что кто-то поверил рассказам певицы об избиениях.

"Неужели остались еще те, кто в это верит?" - поразился Дава.

Сейчас блогер находится в больнице, где восстанавливается после операции. Молодой человек не стал рассказывать о точной причине госпитализации, но заверил, что процедура плановая и поводов для беспокойства нет.

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