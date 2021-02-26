Дава прокомментировал слухи об избиении Бузовой

Певица заявила, что бывший возлюбленный поднимал на нее руку
Давид Манукян и Ольга Бузова расстались около месяца назад. Тогда девушка заявила, что блогер оскорблял ее, изменял и даже поднимал на нее руку. Дава решил прояснить ситуацию.
Молодой человек решил обсудить ситуацию в прямом эфире в своем личном блоге. Он заявил, что после произошедшего разочаровался в любви. Также Манукян выразил удивление, что кто-то поверил рассказам певицы об избиениях.
"Неужели остались еще те, кто в это верит?" - поразился Дава.
Сейчас блогер находится в больнице, где восстанавливается после операции. Молодой человек не стал рассказывать о точной причине госпитализации, но заверил, что процедура плановая и поводов для беспокойства нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Лиза Арзамасова рассказала о "спонтанной" свадьбе с Авербухом
- Анна Хилькевич призналась, что мечтает о ребенке из детдома
- Жасмин ответила на вопрос фанатов о муже
- Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова рассказала о зарплатах российских актеров
- Шеф-повар Ивлев объяснил похудение "профессиональными проблемами"