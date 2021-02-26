"Пашинян, уходи": как проходит второй день протестов в Армении

Активисты, требующие отставки премьера, дежурили на площади перед парламентом всю ночь

Утром в пятницу парламент Армении не смог приступить к обсуждению ситуации в стране. Внеочередное заседание, созванное по инициативе оппозиции, не состоялось из-за отсутствия кворума. В эти минуты площадь перед зданием Нацсобрания перекрыта противниками премьер-министра. Позже они планируют провести митинг. В центр столицы стянуты усиленные наряды полиции.

Всю ночь в палаточном лагере под окнами армянского парламента жгли костры. Протестующих немного, несколько сотен, но настрой у них решительный.

- Уходи, Пашинян. Видите, люди не расходятся.

Уже утром полиция стянула к зданию Нацсобрания дополнительные силы. Оппозиционные фракции снова созывают внеочередное заседание парламента. Накануне оно так и не состоялось. Не пришли депутаты от правящей партии.

"Мы в час дня проведем здесь митинг, затем, по всей вероятности, проведем шествие по улицам Еревана и вернемся, потому что в 4 или в 6 часов может состояться внеочередное заседание Нацсобрания, главный вопрос повестки которого – отмена военного положения", - сообщил Вазген Манукян, бывший премьер-министр Армении (1990-1991 года), кандидат в премьер-министры от партии Движение за Спасение Отечества.

Это позволило бы оппозиции выдвинуть правительству Никола Пашиняна вотум недоверия. Но кворум и на этот раз вряд ли соберется.

Обстановка в стране резко обострилась после конфликта Пашиняна с руководством Генерального штаба. Премьер обмолвился журналистам, что в ходе конфликта в Карабахе были использованы купленные у России "Искандеры", однако оружие якобы не сработало.

"Выстреливший "Искандер" не взорвался или взорвался, например, на 10%", - сказал Пашинян в интервью.

Слова позже опроверг замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян. И тут же получил рапорт об отставке. Военные, расценив это как перекладывание ответственности за потерю части карабахских территорий, потребовали отставки самого премьера. Подписи под заявлением поставили 40 генералов армии.

В ответ Никол Пашинян заявил о попытке госпереворота и вывел на улицу своих сторонников. А этим утром на его странице в Facebook появился длинный пост с указанием, как выросли зарплаты военных и какое оружие правительство закупило для нужд армии в последние годы.

"С мая 2018 года Республика Армения приобрела беспрецедентное количество оружия и боеприпасов по сравнению с указанным периодом. В Вооруженные силы поступили средства противовоздушной обороны, артиллерийская техника, зенитные установки, огнестрельное оружие... Кстати, это наше Минобороны и Генштаб решали, что купить, правительство предоставило нужные деньги", - сообщил Пашинян в соцсети.

Никол Пашинян уже направил президенту страны указ об отставке главы Генерального штаба. Серж Саргсян взял положенные законом три дня на раздумья. Очевидно, надеясь, за это время сгладить новый политический кризис. По данным армянских СМИ, переговоры главы государства с лидерами оппозиции и правящей партии продолжались несколько часов, однако результата не принесли.

Екатерина Выскребенцева. "ТВ Центр".

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