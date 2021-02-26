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В Севастополе после ремонта открылась детская поликлиника

12:10
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Медицинское учреждение оснастили всем необходимым оборудованием

В Севастополе первых пациентов принимает обновлённая детская поликлиника. В историческом здании в центре города сделали капитальный ремонт и восстановили первоначальный облик главного фасада. Медицинское учреждение оснастили всем необходимым оборудованием.

Врачи прежние, кабинеты новые - трехлетний Кирилл с удивлением разглядывает помещение, пока его бабушка рассказывает педиатру про последствия простуды. Для семьи Рягондиных эта поликлиника семейная – сюда приводят своих детей уже несколько поколений, но впервые здесь так светло и просторно.

В здании сделали капитальный ремонт. Заменили кровлю, инженерные коммуникации, окна и двери. Помещения не узнать. Строители даже вернули первозданный вид исторической кованой лестнице.

Педиатр Любовь Сундукова работает здесь уже 37 лет. Вспоминает, как до воссоединения Крыма с Россией даже косметический ремонт приходилось делать за свои деньги и своими руками.

"Красили что- то, приводили в порядок, чтобы не стыдно было", - вспоминает врач-педиатр Любовь Сундукова.

Пациентов много – почти 8500 детей. Теперь здесь работает электронная запись, появился новый зал для лечебной физкультуры, сестринская. А еще современное оборудование.

"Это ЭКГ, ультразвуковые исследования, рентген. Врачи-педиатры работают в две смены, узкие специалисты – офтальмолог, эндокринолог, травматолог-ортопед", - сказала директор больницы №5 Елена Большакова.

Ремонт в аварийном здании начали два года назад. Особое внимание уделили восстановлению фасада. Поликлиника расположена в самом центре города. В XIX веке это был жилой дом. В разное время помещения арендовали модная мастерская, отделение банка, домашняя столовая, издательства. В 30-е годы открылась поликлиника для моряков. Старый дом выдержал даже массивные бомбардировки немецкой авиации и артиллерии во время Великой Отечественной войны.

Послевоенный Севастополь лежал в руинах. Согласно ведомости разрушений, сохранность большинства строений на улице Ленина составляла от 0 до 25%. И только здание поликлиники каким-то образом уцелело. А уже в наши дни во время ремонта под слоем штукатурки строители обнаружили рекламные надписи столетней давности.

Старые помещения – главная проблема здравоохранения в Севастополе. Модернизацию приходится проводить ускоренными темпами. С момента воссоединения с Россией в городе капитально отремонтировали уже 4 взрослых и 3 детских поликлиники, приемные отделения городских больниц и ряд других учреждений. Совершить рывок в оказании медицинских услуг поможет новый медицинский кластер – строительство планируют завершить осенью следующего года.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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