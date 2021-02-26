Европа продлевает жесткие ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Во Франции перегружены больницы

Российский "Спутник V" в пятницу одобрили во Вьетнаме. Он стал уже 38-й страной, зарегистрировавшей нашу вакцину. Переговоры с Москвой о совместном производстве препарата ведёт Турция. В России иммунизация населения идёт полным ходом. Количество заболевших снижается. За сутки в стране выявлено 11 тысяч 86 новых случаев, выздоровели более 15,5 тысячи человек.

Первая прививка прошла без осложнений, пора за вторым компонентом. В Адыгее прививочная кампания выходит на максимум. В больницах пытались установить часы приема. Быстро от идеи отказались. Желающих много, нужно успеть принять всех.

- Вообще не заметила. Безболезненно, никаких последствий. Ни чихания, ни кашля, ничего не было. Наше государство так о нас заботится, как можно отказаться? Тем более, так все хорошо организовали.

Прививка как способ привлечения внимания. Блогеры из процедурных кабинетов ведут прямые трансляции. Рубрика "Делай, как я" - хорошая реклама вакцинации.

Российский "Спутник V" одобрен уже в 38 государствах с общим населением один миллиард сто миллионов человек. Разрешение на применение нашей вакцины выдал Минздрав Вьетнама. Крупную партию закупит Северная Македония. Этот же вопрос сейчас обсуждают в Турции. Анкара готовится наладить совместное с нашей страной производство. В Европе растет число стран, где уже прививаются "Спутником". Крупную партию из России встретили в Черногории. Медики в крошечном Сан-Марино вакцину получали под аплодисменты. Все это транслировалось в прямом эфире. Получить препарат из далекой России оказалось проще, чем, например, из соседней Италии.

В Европе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом продлены жесткие ограничения. Инфекция захватила почти всю Францию. Показатели заболеваемости вернулись к тем, что были в ноябре. В Пятой республике на 13% сократилась рождаемость.

"Особую обеспокоенность ситуация вызывает в 20 департаментах, в том числе в Приморских Альпах, где уже был введен режим самоизоляции по выходным, а также в Париже и нескольких департаментах на севере. Давление на больницы там близко к критическому порогу. Они будут взяты под усиленный контроль. Если ситуация продолжит ухудшаться, мы примем более жесткие меры, начиная с 6 марта", - заявил премьер Франции Жан Кастекс.

Лидеры ЕС на онлайн-саммите обсудили выдачу электронных сертификатов о вакцинации. Функционал документа прорабатывается. Но уже есть четкое понимание - без этой справки путешествовать по открытой Европе не получится. Ангела Меркель осторожно готовит к этой новости сограждан.

"Мы не единственные, кто вынужден вводить дополнительные ограничения. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить свободное перемещение товаров и пассажиров. Но это потребует дополнительных мер безопасности - тестирование или другие подобные меры", - сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Череду непопулярных решений продолжает президент Португалии. Марсело Ребелу ди Соза каждые две недели вынужден объявлять о продлении карантина. Если раньше эти ограничения имели порядковый номер - их называли первые, вторые, третьи - то сейчас от нумерации отказались. Очередные - и точка.

За океаном президент Джо Байден рапортует о выполнении предвыборного обещания насчет массовой вакцинации. Привито, по его словам, уже более 50 миллионов человек. А его пресс-секретарь не смогла выговорить название американского Минздрава. Оно состоит из четырех слов. Джен Псаки запнулась на втором и обошлась аббревиатурой.

Соединенные Штаты - лидер про количеству умерших и заболевших. Чиновники, говоря о коронавирусе, иногда путаются в формулировках.

Павел Прокопенко, Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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