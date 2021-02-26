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В Центральной России на смену снегопадам пришла оттепель (видео)

12:30
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Однако синоптики предупреждают, что морозы скоро вернутся

На Южном Урале устраняют последствия сильных снегопадов. В Челябинской области расчищать дороги помогают военные. Синоптики предупреждают, что в субботу вновь начнётся метель. А в Центральную Россию пришла оттепель. В Москве установилась плюсовая температура (до +6). Однако морозы скоро вернутся.

Люди в оранжевых костюмах - на крышах Москвы. Коммунальные службы с утра очищают кровли домов.

"Производится очистка свесов, далее козырьков, выступающих элементов, после чего производится вывоз снега", - рассказал представитель ГБУ "Жилищник" московского района Южное Тушино Шамиль Хисяметдинов.

Снег со столичных улиц вывозится грузовиками. Резкая оттепель практически не оставила следов от суровой зимы. Вчерашние сугробы превращаются в реки. Чем не венецианский пейзаж? Водителям, которые решили сегодня сесть за руль, даже потребовалась помощь. На Проспекте Мира застряли несколько машин. Были вызваны аварийные службы. На улицах столицы работают 300 бригад "Мосводостока". В круглосуточном режиме им предстоит провести ближайшие дни. На термометрах уже выше пяти градусов.

А вот жителям Челябинской области пока рано думать про оттепель. Сугробы уже выросли до трех метров. Тяжелая военная техника расчищает дороги от последствий очередной метели. Экипажи бульдозеров прокладывают путь по трассам, связывающих села и деревни. На дорогах южного направления Челябинской области продолжаются спасательные работы.

В Саратовской области  после сильнейших  снегопадов пришлось временно закрыть движение на границе с Казахстаном. Сегодня  в регионе восстановили холодное водоснабжение, нарушенное после коммунальной аварии в четверг.

В Поволжье тоже аномальные морозы и метель. И тепло придет не скоро. В Алтайском крае уже готовятся к весне. Военные начали противопаводковые работы на реках.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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