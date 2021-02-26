Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора за вклад в борьбу с пандемией

Мэр Москвы поблагодарил их за работу

Столица достойно справилась с вызовами, которые поставила пандемия коронавируса. Это стало возможно во многом благодаря командной работе. И большой вклад внесли сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая в пятницу на заседании коллегии ведомства.

Мэр поблагодарил специалистов службы и вручил им награды, передает "ТВ Центр". А также отметил, что они с первых дней пандемии были на передовой и контролировали выполнение тех ограничительных мер, которые вводились в городе. Несмотря на риск для здоровья, каждый день они выполняли свою работу.

"Вы тем не менее выполняли свой долг, свою обязанность, находились на самых сложных участках. С первых дней в аэропорту, затем на транспорте, в торговых объектах, давали предписания больным, посещали их на дому, это огромные риски, огромная сложность. И многие из вас изолировали себя от своих семей на этот период", - сказал Собянин.

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