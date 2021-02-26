Twitter и Facebook возглавили антирейтинг соцсетей по деструктивному контенту

Список составила инициативная группа Общественной палаты и Совета при президенте по правам человека

Twitter и Facebook возглавили антирейтинг социальных сетей по деструктивному контенту, нарушающему российское законодательство.

Список составила инициативная группа Общественной палаты и Совета при президенте по правам человека. Только у Twitter правозащитники выявили более полутора тысяч нарушений за последние годы, передает "ТВ Центр". На третьем месте оказалась ещё одна американская интернет-платформа - Instagram. Исследование проводилось в рамках подкрепления закона о саморегулировании соцсетей. С 1 февраля они должны выявлять и блокировать запрещённый в России контент.

"По сути, это рейтинг злостных нарушителей закона, которые позволяют не только распространяться различного рода запрещенной информации на территории России, но и не соблюдают требования нашего законодательства, не реагируют на запросы официальных властей, а также многие из них зачастую не исполняют судебные решения", - сказала член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

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