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По Москве провезли ракетный комплекс "Ярс"

11:58
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Колонна преодолела более 400 километров

Утром в пятницу автомобилисты ехали в одном ряду со знаменитыми ракетными комплексами "Ярс". Экипажи совершили марш-бросок из Ивановской области для подготовки к военному параду на Красной площади.

Колонна преодолела более 400 километров, передает "ТВ Центр". Проследовала по федеральной трассе М-7 и МКАД до полигона "Алабино". В течение двух месяцев военные проводили контрольные занятия на специальном автодроме. Перед отправлением все прошли вакцинацию. Комплексы "Ярс" по праву считаются гордостью российской армии. Ракетные установки способны поражать цели в радиусе более 10 тысяч километров.

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Ракетный комплекс "Ярс"
Ракетный комплекс "Ярс"
Ракетный комплекс "Ярс"
Ракетный комплекс "Ярс"
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