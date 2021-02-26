Кинопродюсер Игорь Каленов поддержал идею установки памятника Александру Невскому на Лубянке

Это более многогранная фигура, отметил он

Известный кинопродюсер Игорь Каленов заявил, что поддерживает установку на Лубянской площади памятника князю Александру Невскому.

"В этом году 800-лет со дня рождения Александра Невского, и, мне кажется, что это как раз один из тех безоговорочных героев, о которых спорить точно не будут", - цитирует слова Каленова Metro.

По словам продюсера, Невский был талантливым полководцем, спасшим Новгород от уничтожения и сохранившим православие, что само по себе является красивой историей.

Как добавил Каленов, ведомства могут ставить памятники своим героям на ведомственной территории. Продюсер напомнил, что неподалеку с Лубянкой уже есть памятник Карлу Марксу.

"Мне кажется, этого достаточно", - заключил Каленов, назвав фигуру Невского более многогранной и значимой.

В четверг на портале "Активный гражданин" стартовало голосование по памятнику на Лубянской площади. Москвичи выбирают между Александром Невским и Феликсом Дзержинским.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"