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Кинопродюсер Игорь Каленов поддержал идею установки памятника Александру Невскому на Лубянке

10:46
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Это более многогранная фигура, отметил он

Известный кинопродюсер Игорь Каленов заявил, что поддерживает установку на Лубянской площади памятника князю Александру Невскому.

В голосовании по памятнику на Лубянке приняли участие уже более 170 тыс. человек
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"В этом году 800-лет со дня рождения Александра Невского, и, мне кажется, что это как раз один из тех безоговорочных героев, о которых спорить точно не будут", - цитирует слова Каленова Metro.

По словам продюсера, Невский был талантливым полководцем, спасшим Новгород от уничтожения и сохранившим православие, что само по себе является красивой историей.

Как добавил Каленов, ведомства могут ставить памятники своим героям на ведомственной территории. Продюсер напомнил, что неподалеку с Лубянкой уже есть памятник Карлу Марксу.

"Мне кажется, этого достаточно", - заключил Каленов, назвав фигуру Невского более многогранной и значимой.

В четверг на портале "Активный гражданин" стартовало голосование по памятнику на Лубянской площади. Москвичи выбирают между Александром Невским и Феликсом Дзержинским.

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