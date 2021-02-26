ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Николаева отметила возросшую надежность коммунальной инфраструктуры Москвы

11:04
  • пятница
  • 26 февраля 2021

В 2021 году Москва сохранит темпы обновления сетевого хозяйства

За последние несколько лет надежность коммунальной инфраструктуры Москвы выросла на 5%-15%, заявила депутат Мосгордумы Елена Николаева. По ее словам, в столице последовательно снижаются показатели износа коммунальной инфраструктуры.

Собянин открыл флагманский центр занятости "Моя работа" в ЮАО
Собянин назвал сроки ослабления ограничений в Москве

"Обновление инженерных сетей, тепловой, газовой, энергетической системы — это ключевая задача для жилищно-коммунального хозяйства Москвы. В 2020 году было построено 1,2 тыс. км и реконструировано 550 км инженерных сетей. Надежность тепловых, газовых и энергетических систем выросла на 5%-15% за последние годы. В частности, за период 2010-2020 гг. износ электросетей уменьшился на 16,3%, магистральных тепловых сетей – на 2,5%, газовых сетей – на 7%", - рассказала парламентарий.

Она отметила, что в текущем году власти города намерены сохранить темпы обновления сетей. Для этого запланированы строительство и реконструкция более 1,4 тыс. км линий электропередачи, 250 км тепловых сетей. Также будут обновлены 50 км газопроводов и 15 км сетей водостока; будут строиться новые водопроводные и канализационные сети. В число крупных объектов, которые будут капитально отремонтированы, вошли сети в ГКБ имени Боткина. Большое внимание уделяется надежности газового хозяйства, в этом году реконструкция ждет шесть московских газопроводов-дюкеров - "Новодевичий", "Кутузовский", "Тушинский", "Щукинский", "Рубцовский" и "Гольяновский". Для газификации поселений Филимонковское и Первомайское в Новой Москве будут достроены сети сетей и ГРП "Ликовский". На северо-западе, в Зеленоградском округе запланирован капитальный ремонт внутриквартального коллектора в районе Силино.

Николаева подчеркнула, что на сегодняшний день новые территории Москвы являются лидерами по росту жилого строительства, а потому вопрос обеспечения их новой, надежной инфраструктурой — это ключевой вопрос градостроительной политики.

"Для устойчивого функционирования всех систем ЖКХ город должен не просто своевременно строить и ремонтировать сети. Необходимо создавать резерв мощностей. Сейчас в сфере энергоснабжения запас составляет 19%, в водоснабжении этот показатель существенно выше и уже достиг 53%. Это позволяет подключать к сетям строящиеся городские объекты как жилого, так и промышленного профиля, но необходимо и дальше продолжать строительство темпами, которые позволят избежать дефицита мощностей и в будущем", - добавила депутат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники коммунальных служб
Сотрудники коммунальных служб
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.