Депутат МГД Николаева отметила возросшую надежность коммунальной инфраструктуры Москвы

В 2021 году Москва сохранит темпы обновления сетевого хозяйства

За последние несколько лет надежность коммунальной инфраструктуры Москвы выросла на 5%-15%, заявила депутат Мосгордумы Елена Николаева. По ее словам, в столице последовательно снижаются показатели износа коммунальной инфраструктуры.

"Обновление инженерных сетей, тепловой, газовой, энергетической системы — это ключевая задача для жилищно-коммунального хозяйства Москвы. В 2020 году было построено 1,2 тыс. км и реконструировано 550 км инженерных сетей. Надежность тепловых, газовых и энергетических систем выросла на 5%-15% за последние годы. В частности, за период 2010-2020 гг. износ электросетей уменьшился на 16,3%, магистральных тепловых сетей – на 2,5%, газовых сетей – на 7%", - рассказала парламентарий.

Она отметила, что в текущем году власти города намерены сохранить темпы обновления сетей. Для этого запланированы строительство и реконструкция более 1,4 тыс. км линий электропередачи, 250 км тепловых сетей. Также будут обновлены 50 км газопроводов и 15 км сетей водостока; будут строиться новые водопроводные и канализационные сети. В число крупных объектов, которые будут капитально отремонтированы, вошли сети в ГКБ имени Боткина. Большое внимание уделяется надежности газового хозяйства, в этом году реконструкция ждет шесть московских газопроводов-дюкеров - "Новодевичий", "Кутузовский", "Тушинский", "Щукинский", "Рубцовский" и "Гольяновский". Для газификации поселений Филимонковское и Первомайское в Новой Москве будут достроены сети сетей и ГРП "Ликовский". На северо-западе, в Зеленоградском округе запланирован капитальный ремонт внутриквартального коллектора в районе Силино.

Николаева подчеркнула, что на сегодняшний день новые территории Москвы являются лидерами по росту жилого строительства, а потому вопрос обеспечения их новой, надежной инфраструктурой — это ключевой вопрос градостроительной политики.

"Для устойчивого функционирования всех систем ЖКХ город должен не просто своевременно строить и ремонтировать сети. Необходимо создавать резерв мощностей. Сейчас в сфере энергоснабжения запас составляет 19%, в водоснабжении этот показатель существенно выше и уже достиг 53%. Это позволяет подключать к сетям строящиеся городские объекты как жилого, так и промышленного профиля, но необходимо и дальше продолжать строительство темпами, которые позволят избежать дефицита мощностей и в будущем", - добавила депутат.

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