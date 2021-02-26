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Стало известно о пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

11:07
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Жильцов эвакуировали из дома

По предварительным данным, под завалами после взрыва бытового газа в пристройке 12-этажного дома в Нижнем Новгороде находятся два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

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"Одна из них женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели. Они предпринимают действия по ее извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина. Ведутся ее поиски", - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что еще одного пострадавшего направили в травмпункт с ранением головы.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Пристройка после взрыва оказалась полностью разрушена. На месте ЧП работают спасатели и следователи. Жильцов эвакуировали из дома.

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