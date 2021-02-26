Стало известно о пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде

Жильцов эвакуировали из дома

По предварительным данным, под завалами после взрыва бытового газа в пристройке 12-этажного дома в Нижнем Новгороде находятся два человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

"Одна из них женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели. Они предпринимают действия по ее извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина. Ведутся ее поиски", - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что еще одного пострадавшего направили в травмпункт с ранением головы.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Пристройка после взрыва оказалась полностью разрушена. На месте ЧП работают спасатели и следователи. Жильцов эвакуировали из дома.

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