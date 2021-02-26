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Читатели Le Figaro сочли Россию ошибочным "врагом" Европы

12:00
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Они возмутились политикой Америки

Читатели французского журнала Le Figaro поддержали российского министра иностранных дел Сергея Лаврова после его выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
Лавров рассказал о положении русского языка на Украине

Лавров отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса и необходимость работать сообща, некоторые страны не желают пересмотреть свою линию поведения и продолжают использовать сложившуюся ситуацию в своих целях.

"США и "коллаборационистские" государства не выносят новый мировой порядок, основанный на многополярности. Они по-прежнему цепляются за устаревшую модель патерналистского колониализма XX века", - прокомментировал выступление главы российского МИД один из читателей Le Figaro.

"Лавров действительно стоит на голову выше всех дипломатов-лакеев, отправившихся в США", "Те, кто этого не понимает, либо совсем глупы, либо специально делают вид", "Мы можем только согласиться с Лавровым. Евросоюз и Франция все больше и больше напоминают мир Джорджа Оруэлла", - поддержали Лаврова другие читатели издания.

Пользователи пришли к выводу, что страны Запада ошибочно выбрали "врага" и напрасно продолжают равняться на США.

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