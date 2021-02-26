Минобрнауки назвало сроки решения проблемы с зарплатами ученых

С ситуацией поручил разобраться президент

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что ведомство намерено решить проблемы в системе оплаты труда в течение нескольких месяцев. По словам главы Минобрнауки, это касается как системы зарплат, так и механизмов финансирования.

"Будут выделены дополнительные средства. Уже очевидно, что к этому идет. Я об этом не говорю напрямую, но, по-моему, все разумные люди [это] понимают", - приводит слова Фалькова ТАСС.

Ранее старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту Владимиру Путину, что по майским указам ее зарплата должна составлять 200% от средней по региону, но на деле она получает на полной ставке 25 тысяч рублей вместо 80 тысяч. Президент поручил разобраться с проблемой.

После этого председатель профсоюза СО РАН Людмила Левченко отметила, что для обеспечения зарплат научных сотрудников на соответствующем уровне институтам СО РАН ежегодно необходимо в среднем по 25-30 миллионов рублей.

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