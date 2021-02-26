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Собянин: Москва преодолела самый страшный этап пандемии

11:33
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Ограничения помогли спасти множество жизней

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарности группе сотрудников Роспотребнадзора и оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в городе.

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"Значительная часть и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели", - приводит слова градоначальника информагентство Москва.

По заявлению мэра, сегодня столичные медики готовы к вызовам, которые еще может предложить пандемия.

"Мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад", - подчеркнул Собянин.

Он добавил, что жесткие ограничительные меры были необходимы в условиях COVID-19, чтобы не допустить резкого ухудшения ситуации. Московское здравоохранение, уточнил мэр, эффективно перешло в новый режим работы, что позволило сократить количество жертв.

Собянин от имени горожан поблагодарил сотрудников столичного Роспотребнадзора за плодотворную работу, отметив, что они спасли множество жизней.

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