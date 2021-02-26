От коронавируса уже привились около 4 миллионов россиян

Массовая вакцинация стартовала в России 18 января

Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико сообщил, что на сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали уже 3,9 миллиона россиян.

"Прививку получили уже около 4 миллионов человек", - цитирует слова Брико ТАСС.

Это данные, уточнил он, от 10 февраля.

Массовая вакцинация стартовала в России 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одним из двух препаратов - это "Спутник V" от центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор".

За минувшие сутки в России зарегистрировали 11086 новых заболевших. За все время пандемии в стране выявлено 4223186 случаев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"