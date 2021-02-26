Бородина призвала подписчиц не рассчитывать на мужей и заниматься саморазвитием

Не всем мнение ведущей пришлось по душе

Ксения Бородина поделилась с подписчицами своим мнением о том, что при планировании семьи и рождении детей женщины должны рассчитывать только на себя.

"Женщина должна рассчитывать на свои силы. А сможет она вытянуть, поднять и дать все необходимое своим детям сама? Есть ли у нее навыки работы? Что она умеет? Самодостаточна ли? Это здравая доля реализма, которая помогает жить", - заявила телеведущая.

По ее словам, муж может уйти из семьи или заболеть и оставить детей на женщину, которой придется самостоятельно их растить, воспитывать и давать образование.

Звезда подчеркнула, что это ее личное мнение. "Я всегда буду считать, что рожать нужно столько, сколько сможешь обеспечить сама, без мужчин, помощи и поддержки. Это просто личная ответственность взрослого человека за себя и свою семью", - добавила Бородина.

Далеко не все подписчики телеведущей оценили ее позицию. Многие сочли, что подобные мысли негативно сказываются на взаимоотношениях между мужчиной и женщиной и институте семьи в целом.

"Зачем в голову закладывать эту установку. Глупость..."; "Спасибо за "ценный" совет", "Зачем тогда семья, если рассчитывать только на себя?"; "Может быть, вы и правы, но зачем так расхолаживать мужчин? Ребенок — это ответственность двоих!", "Женщины тоже может не стать или она может заболеть", "Вот пока есть такое выражение, мужики так и будут уходить и бросать детей. Это не нормально!" - написали комментаторы.

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