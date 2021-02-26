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Названа предварительная причина взрыва в кафе в Нижнем Новгороде

12:22
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Суши-бар располагался в пристройке 12-этажного дома

К взрыву в кафе в Нижнем Новгороде могла привести неисправность газового оборудования, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Выживший при взрыве во Владикавказе рассказал о случившемся
Подробности разрушительного взрыва в Нэшвилле

"Пока рассматривается версия неисправности газового оборудования и произошедшей из-за этого утечки газа", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что сам дом не газифицирован, но для приготовления пищи в суши-баре использовались газовые баллоны. Предположительно, взрыв случился на кухне.

Инцидент произошел утром в пятницу. Кафе располагалось в пристройке 12-этажного дома, она оказалась полностью уничтожена. Жильцов эвакуировали из здания. В МЧС сообщили об одном пострадавшем мужчине (его доставили в больницу) и двух женщинах, которые могли остаться под завалами. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

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