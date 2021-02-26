Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией

Но только если Ереван не будет "хитрить"

В ходе пресс-конференции для зарубежной прессы президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормализации отношении с Ереваном, но только если армянская сторона не будет "хитрить и обманывать".

"Конечно же, если все пойдет именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписания мирного договора", - приводит слова Алиева РИА "Новости".

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Перемирие было достигнуто в ночь на 10 ноября - было подписано трехстороннее соглашение с участием России. Ереван передал Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Стороны договорились обменяться пленными и полностью прекратить огонь. В регионе разместились российские миротворцы.

На той же пресс-конференции Алиев высоко оценил работу последних, уточнив, что они успешно выполняют свою миссию.

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