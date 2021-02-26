ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией

12:39
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Но только если Ереван не будет "хитрить"

В ходе пресс-конференции для зарубежной прессы президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов к нормализации отношении с Ереваном, но только если армянская сторона не будет "хитрить и обманывать".

"Пашинян, уходи": как проходит второй день протестов в Армении
Главы МЧС России и Азербайджана обсудили гуманитарное сотрудничество в Карабахе

"Конечно же, если все пойдет именно так, как мы думаем, мы не исключаем на каком-то этапе и подписания мирного договора", - приводит слова Алиева РИА "Новости".

Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Перемирие было достигнуто в ночь на 10 ноября - было подписано трехстороннее соглашение с участием России. Ереван передал Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Стороны договорились обменяться пленными и полностью прекратить огонь. В регионе разместились российские миротворцы.

На той же пресс-конференции Алиев высоко оценил работу последних, уточнив, что они успешно выполняют свою миссию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Протесты в Армении
Протесты в Армении
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.