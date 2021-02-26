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В США режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы COVID-19 продлен на неопределенный срок

12:54
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Пандемия продолжает создавать риск для общественного здравоохранения

Власти США на неопределенный срок продлили режим чрезвычайной ситуации.

"Пандемия продолжает создавать значительный риск для общественного здравоохранения и безопасности страны. По этой причине режим чрезвычайной ситуации должен продолжаться после 1 марта 2021 года", - говорится в указе президента США Джо Байдена (цитата по ТАСС).

В США выявлено более 28,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 507,4 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Ранее Байден заявил, что программа вакцинации в США идет с существенным опережением сроков. По словам главы Белого дома, за 37 дней его президентства американцам ввели 50 миллионов доз вакцины от коронавируса.

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