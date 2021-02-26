ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилось видео момента взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

13:08
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Есть пострадавшие

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа на цокольном этаже многоэтажки в Нижнем Новгороде, произошедшего утром 26 февраля. На кадрах видно яркую вспышку и последовавшую за ней взрывную волну. ТВЦ.RU публикует видео момента взрыва.
В Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в жилом доме

Согласно данным МЧС, в суши-баре на цокольном этаже 12-этажного жилого дома взорвался баллон с газом. В региональном правительстве отметили, что взрыв произошел в пристройке к зданию. За ним последовал пожар на площади 30 квадратных метров. Частично обрушились конструкции здания.

В результате взрыва пострадали три человека. Они госпитализированы. Еще одного ищут под завалами.

Местная жительница рассказала о моменте взрыва. По ее словам, пристройка загорелась не сразу, передает телеканал "Звезда". "Сильный хлопок, такое ощущение, что дом сложился где-то. Жуткий взрыв и полетела пыль монтажная. Пошли в коридор: лежит все, окна разбиты, косяки, мусор, обрывки и идет дым. […] Просто все лежало, а потом пошел пожар, дым все заполонил, все этажи", - рассказала женщина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода
На месте взрыва газа на цокольном этаже девятиэтажного жилого дома на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.