Появилось видео момента взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

Есть пострадавшие

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа на цокольном этаже многоэтажки в Нижнем Новгороде, произошедшего утром 26 февраля. На кадрах видно яркую вспышку и последовавшую за ней взрывную волну. ТВЦ.RU публикует видео момента взрыва.

Согласно данным МЧС, в суши-баре на цокольном этаже 12-этажного жилого дома взорвался баллон с газом. В региональном правительстве отметили, что взрыв произошел в пристройке к зданию. За ним последовал пожар на площади 30 квадратных метров. Частично обрушились конструкции здания.

В результате взрыва пострадали три человека. Они госпитализированы. Еще одного ищут под завалами.

Местная жительница рассказала о моменте взрыва. По ее словам, пристройка загорелась не сразу, передает телеканал "Звезда". "Сильный хлопок, такое ощущение, что дом сложился где-то. Жуткий взрыв и полетела пыль монтажная. Пошли в коридор: лежит все, окна разбиты, косяки, мусор, обрывки и идет дым. […] Просто все лежало, а потом пошел пожар, дым все заполонил, все этажи", - рассказала женщина.

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