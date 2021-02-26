Кремль прокомментировал удар США по Сирии

Москва внимательно мониторит ситуацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал ситуацию в Сирии. В ночь на 26 февраля Соединенные Штаты нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. Их целью были объекты поддерживаемого Дамаском проиранского ополчения.

"Мы очень внимательно мониторим, естественно, ситуацию на месте. Находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Ранее ситуацию оценили в Совете Федерации. Как заметил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, действия Вашингтона неправомерны и могут привести к эскалации конфликта.

Американцам следует быть аккуратными, добавил Джабаров, ведь у САР есть в том числе установки С-300.

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