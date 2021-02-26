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В Кремле сочли преждевременным разговор о "ковид-паспортах"

13:06
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Ранее ввести их договорились в Евросоюзе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о согласии лидеров Евросоюза ввести сертификаты о вакцинации для передвижения между странами ЕС. Как отметил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва считает, что говорить о подобной практике пока преждевременно.

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"Пока об этом говорить преждевременно, но, конечно, подобные договоренности и подобное общее понимание в Евросоюзе - это, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать", - приводит заявление Пескова ТАСС.

Кремлевский спикер добавил, что некоторые связанные с этой инициативой нюансы, вполне вероятно, не до конца ясны самим странам-членам Евросоюза, но Москва готова контактировать с ЕС по поводу проекта и анализировать его детали.

Международных договоренностей по "ковид-паспортам" сегодня нет, заключил пресс-секретарь, уточнив, что Россия намерена тщательным образом отслеживать продвижения партнеров в этом вопросе.

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