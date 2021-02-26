Рома Зверь рассказал о неудачах в личной жизни до знакомства с женой

Музыканту долго не везло в любви

Музыкант Роман Билык, известный как Рома Зверь, рассказал о неудачах в любви и о знакомстве с женой. По словам артиста, ему долгое время не везло в личной жизни.

"В любви не везло, в 20 лет я имел отношения с дамами, был облом, все казалось так плохо. Неужели моя дальнейшая жизнь будет состоять из таких вещей? Надоели женщины доступные, глупые или умные — неважно. Я был разочарован в отношениях, но появилась Марина", - признался музыкант.

Он рассказал, что с будущей супругой познакомился после одного из концертов в "Лужниках". Девушка пришла к артисту в гримерку, чтобы сделать пару снимков. Марина сразу же понравилась музыканту, в результате они начали отношения. Молодые люди поженились в 2004 году.

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