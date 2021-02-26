Собянин наградил глав НКО и волонтеров Москвы

Город продолжит помогать некоммерческим организациям, выделяя гранты и помещения

Помощь представителей некоммерческих организаций во время пандемии коронавируса оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поздравил их с наступающим всемирным Днем НКО и вручил награды, передает "ТВ Центр".

Мэр подчеркнул, что тысячи волонтёров принимали участие в борьбе с эпидемией, несмотря на риск для здоровья. Он отметил, что город со своей стороны помогает развиваться некоммерческому сектору, выделяет гранты и предоставляет помещения. Особенно важно сотрудничество в таких сферах, как здравоохранение, образование и социальная защита.

"Это молодой праздник, особо не звучал в предыдущие годы, но с каждым годом мы видим, как набирает обороты движение НКО, больше становится неравнодушных людей, которые стремятся участвовать в жизни города и помогать другу другу. По разным оценкам, около полумиллиона москвичей ежегодно принимают в тех или иных мероприятиях", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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