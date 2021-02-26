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Песков: репрессии Киева против оппозиции вызывают обеспокоенность

13:21
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Используемые властями Украины методы незаконны, отметил спикер Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные об обысках в киевском офисе украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

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"Конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Как отметил Песков, есть опасения, что реакционная политика против оппозиции со стороны властей Украины будет набирать обороты. По словам пресс-секретаря, методы, которые использует Киев, незаконны, а применяют их против ведущих политиков, отказывающихся разделять мнение властей.

Нынешнее состояние российско-украинских отношений в сфере экономики Песков назвал плачевным, подчеркнув, что Киев продолжает выбирать "недружественный, а зачастую даже враждебный путь".

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