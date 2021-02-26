Общественная палата наградила лучших представителей НКО

Им вручили почетные грамоты и благодарности президента

Лучших представителей некоммерческих организаций наградили в Общественной палате России. Перед Всемирным днем НКО им вручили почётные грамоты и благодарности президента, передает "ТВ Центр".

До этого состоялась пресс-конференция. На ней обсуждали рост доверия граждан к таким структурам и их тесное сотрудничество с государством. Сейчас в нашей стране функционируют более 210 тысяч НКО. Они занимаются общественно полезной деятельностью - образованием, поддержкой граждан, защитой экологии. Помогает некоммерческий сектор и в борьбе с пандемией.

"Гражданские активисты подошли к вызовам пандемии очень ответственно. Они оперативно внедряли дистанционные формы работы, открывали горячие линии, придумывали, как помогать в ситуации, когда казалось, что сделать ничего нельзя", - сказала секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева.

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