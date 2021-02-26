Собянин заявил, что Москва прошла самый страшный этап пандемии

Заболеваемость пошла на спад, однако работа продолжается

Москва преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса и готова к новым вызовам. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе коллегии московского управления Роспотребнадзора. Глава города отметил - если бы в Москве не были приняты жесткие ограничительные меры, то жертв вируса могло быть гораздо больше.

Социальная дистанция, средства защиты. На протяжении всей пандемии коронавируса эти люди, наверное, как никто другой понимали ответственность за несоблюдение правил. Потому каждый - вне зависимости от должности и звания - в маске и перчатках. В Роспотребнадзоре подвели итоги работы за год, который стал беспрецедентно тяжёлым.

"Сложно было себе представить, что мы за несколько недель просто реорганизуем всю систему здравоохранения, систему контроля, работу городских служб. Ваша роль была просто огромна. Москва была на передовой, а вы находились на передней линии огня. Это огромный риск для вашей жизни, для вашего здоровья. Вы тем не менее выполняли свой долг, свою обязанность, находились на самых сложных участках. Своей работой, своим самоотверженным трудом спасли многих и многих москвичей", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Разработали рекомендации для граждан, учащихся образовательных учреждений, пассажиров транспорта, сотрудников организаций сферы торговли и услуг, прописали рекомендации для бизнеса. Дезинфекция улиц, детских площадок, общественных пространств. Организация обсерваторов для заболевших. Причём - что важно - не только сформулировали "что можно, а что нельзя", а разъясняли, следили за выполнением важных правил. С первых дней пандемии инспекторы Роспотребнадзора круглосуточно дежурили в столичных аэропортах, проводили рейды по торговым объектам и на транспорте.

"Вы давали предписания больным, посещали их на дому. Это огромные риски. Многие из вас просто изолировали себя от своих родных. Я надеюсь, мы самое страшное уже преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы уже готовы к борьбе", - сообщил Собянин.

В зале - руководители всех московских департаментов, члены столичного правительства. Те, с кем были на связи весь минувший год, с кем сообща принимали и выполняли важные решения. Из контрольно-надзорного органа Роспотребнадзор превратился в единую команду. Глава столичного ведомства уверена, что полученный опыт бесценен.

"Впервые, наверное, мы поняли, не говоря громких слов, что такое командная работа. Потому что мы одни с вами ну просто физически ничего бы не смогли сделать в такой сложный период, когда наступила пандемия, даже физическим количеством людей, которые работают в службе не смогли бы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность, которая способствовала тому, что в итоге эпидемия была остановлена и мы с минимальными потерями мы вышли из этой ситуации", - сказала Елена Андреева, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, главный государственный санитарный врач по Москве.

Заболеваемость пошла на спад, но работа продолжается. Не допустить очередного пика в момент снятия ограничений куда сложнее, чем эти ограничения накладывать. В знак признательности и благодарности мэр поблагодарил всех сотрудников службы и некоторым из них вручил дипломы.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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