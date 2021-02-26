Парад премьер и "репетиция весны": куда пойти в выходные в Москве

Также горожан ждут интересные выставки

В пятницу вечером в Большом – премьера. Опера Рихарда Штрауса "Саломея" - первый совместный проект с Метрополитен-опера. На сцене - только звёзды, за дирижёрским пультом - Туган Сохиев. Билеты, конечно, уже распроданы. Впрочем, если в театр попасть не получится, отчаиваться не стоит. Ведь впереди – выходные. А значит, будет много открытий, впечатлений и позитива!

Главный театр страны открывает парад премьер наступившего года с оперы Штрауса. На сцене Большого - провокационная и страстная "Саломея". Это совместная работа Большого и Метрополитен. Первая постановка в Москве европейской знаменитости Клауса Гута. В главной роли – несравненная Асмик Григорян.

Удивительное совпадение, но одновременно с премьерой в Большом в столице открывается выставка о людях, предопределивших на века еще один таинственный мир.

Выставка в Музее архитектуры – это настоящие сокровища. Здесь есть работы, которые со времен ВХУТЕМАСа вообще никто не видел. Стоишь - и глазам своим не веришь. Впервые – живопись Веснина, эскизы Щусева, новаторский проект памятника Колумбу Мельникова. Почти век назад он спроектировал монумент с резервуаром, собирающим дождевую воду, которая в определённых климатических условиях начинает вращать турбины.

Не меньше времени понадобится и на то, чтобы ощутить переживания всех обитателей одного единственного здания в Москве. Когда-то перед этим домом вполне можно было угодить под конный экипаж. А еще – увидеть самого Михаила Чехова, поговорить с Анатолием Эфросом. Российский академический молодёжный театр приглашает на аудиоспектакль, раскрывающий тайны легендарного здания.

Если выбрать нужное направление, то прямо из театра можно попасть на репетицию весны! "Аптекарский огород" дарит море тюльпанов, ландышей, нарциссов. А еще – цветущую магнолию и нектарин.

В выходные захватывающие премьеры - на нашем канале. В субботу – "Игра с тенью". Как сделать выбор между призванием, семьёй и спасением людей? Но это лишь прелюдия перед леденящей кровь "Чёрной мессой". В воскресенье - очередная премьера детектива от Анны Малышевой. Схватка чувств и ума. На грани жизни и смерти.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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