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Опубликовано видео последствий массового ДТП на Новорязанском шоссе

15:01
  • пятница
  • 26 февраля 2021

В результате аварии пострадали два человека

Два человека пострадали в результате массовой аварии на Новорязанском шоссе, передает "ТВ Центр".

Накануне вечером там столкнулись сразу пять машин. От удара одна из легковушек потеряла управление и наехала на пешехода. Другие автомобили развернуло, и они перегородили несколько полос.

Чтобы освободить проезжую часть, пришлось вызывать эвакуатор. По предварительным данным, причиной ДТП стала скользкая дорога.

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