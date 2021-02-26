Опубликовано видео последствий массового ДТП на Новорязанском шоссе

В результате аварии пострадали два человека

Два человека пострадали в результате массовой аварии на Новорязанском шоссе, передает "ТВ Центр".

Накануне вечером там столкнулись сразу пять машин. От удара одна из легковушек потеряла управление и наехала на пешехода. Другие автомобили развернуло, и они перегородили несколько полос.

Чтобы освободить проезжую часть, пришлось вызывать эвакуатор. По предварительным данным, причиной ДТП стала скользкая дорога.

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